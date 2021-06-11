Новый рыбоперерабатывающий цех появился в Ангарске

Новый цех по переработке рыбы запустился в Ангарске в Иркутской области. Об этом сообщил телеканал ОТР.

По данным издания Infox.ru, цех оснащен новым оборудованием. Это позволит выпускать рыбоовощные консервные изделия, которые раньше в регионе не производили. Например, ассортимент пополнят котлеты из рыбы, пельмени и вареники.

Также будет выпускаться продукция для детей: полуфабрикаты в виде ракушек, солнышек, смайликов и зверьков. Поставлять продукцию будут и на внешний, и на внутренний рынки.

Сейчас в цеху работают более пятидесяти сотрудников. Штат работников собираются увеличить еще примерно в полтора раза.