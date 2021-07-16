Новый российский плавающий танк «Спрут» успешно прошел первый этап испытаний

Новый российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап испытаний. Об этом написал News.ru со ссылкой на сайт Ростеха.

Танк «Спрут-СДМ1» — это бронированная гусеничная плавающая машина, оборудованная артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Танк разработал холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Ростеха. Он предназначен для ВДВ России, однако разработчики считают, что им заинтересуются и зарубежные заказчики.

Танк прошел первый этап испытаний в Черном море, показав высокие водоходные качества.

«Машина показала высокие водоходные качества <…> и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями», — говорится в сообщении.

На следующем этапе будет протестирована работа 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, а также ее использования в условиях штиля и волнения моря до трех баллов.