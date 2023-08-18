Технологии 18 августа 2023, 09:21 Новый российский дрон «Сюрприз» сможет сбрасывать мины и возвращаться обратно Компания «Робоавиа» начала испытания ударного беспилотника «Сюрприз» РИА «Новости»

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Разработчики запустили испытания нового отечественного беспилотника «Сюрприз» с дальностью полета до 20 километров и возможностью сбрасывать две мины. Глава московского представительства предприятия «Робоавиа» Валентин Киселев сообщил об этом РИА «Новости».

«Сейчас проводим испытания данного дрона, которые планируем завершить в конце этого года, и уже в следующем году начать его серийное производство и поставки в войска», — сказал он.

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Квадрокоптер весом 24 килограмма сможет поднимать в небо семь килограммов — две мины калибра 82 миллиметра. По словам Валентина Киселева, для БПЛА это довольно приличная полезная нагрузка. Его сконструировали так, чтобы при необходимости военный сложил беспилотник в рюкзак и перенес в другое место.

Сухопутные войска смогут применять «Сюрприз» как в виде ударного БПЛА, который сбросит мины и вернется на базу, так и в качестве дрона-камикадзе. В первом случае дальность полета составит 10 километров в одну сторону, во втором беспилотник сможет атаковать цели на расстоянии вдвое больше.

Необычное название аппарату дали за незаметность. По словам представителя «Робоавиа», благодаря полету на высоте 400 метров противник не сможет его увидеть. Оборудованию тоже сложно перехватить такой дрон, ведь в его конструкции почти не использовали металлических элементов, только карбон и пластик, и поставили электродвигатель, не оставляющий тепловой след.

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