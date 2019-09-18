Новый рекорд. Билайн показал самую высокую скорость 5G в России

5G-рекорд установили в Москве. Билайн (ПАО «ВымпелКом») провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G. Пилотной зоной стали Лужники.

Оператор использовал оборудование Huawei.

Тестирование прошло в прямом эфире. Пользователям показали, на что способен 5G. В презентации с помощью 5G за считанные секунды загружали целые музыкальные альбомы из YouTubeMusic, скачивали 10-часовые видео объемом 6 ГБ, а также смотрели видео 4К.

А известные блогеры много стримили в InstagramLive с 5G-смартфона.

Во время трансляции оператор зафиксировал рекорд в России. Билайну удалось достичь пиковой скорости 3,30 Гбит/с на одно абонентское устройство Huawei, а при использовании сервисов задержка была всего 3 мс.

Посмотреть, как это было, можно в социальной сети «ВКонтакте»:

По данным пресс-службы оператора, сеть Билайн в Москве на 91% уже модернизирована и готова к внедрению технологии 5G.

В рамках программы по модернизации и улучшению качества сети — «Москва «Суперсити», уже сейчас выросли емкость и доля непрерывного покрытия сети для ее пользователей, а скорость мобильного интернета Билайн в разных районах столицы увеличилась в два-три раза.