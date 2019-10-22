Новый плацкарт с душем и микроволновкой покажут в Сочи

Подобные вагоны уже демонстрировались в апреле на Рижском вокзале в Москве. Новый плацкарт модели 61-4516 покажут в рамках форума «Россия-Африка», который откроется 23 октября.

Ранее компания не публиковала снимков и не демонстрировала этот плацкартный вагон, отметило агентство.

Как и апрельский образец, новинка будет эксплуатироваться в виде двухвагонного сцепа. В нем у пассажиров будет холодильник, сейфы и розетки. Вместо «титана», в котором вода нагревается при помощи угля, вагон оборудован пурифайерами — кулерами с функцией подогрева.

В сентябре в «Трансмашхолдинге» заявляли, что этой осенью первые новые вагоны будут переданы «дочке» РЖД.

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Всего «Федеральная пассажирская компания» заказала у производителя 3,7 тысячи пассажирских вагонов до 2025 года. Сумма контракта составила 237 миллиардов рублей.