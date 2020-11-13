Новый пакет мер подготовили для поддержки IT-отрасли. Но его могут не одобрить

Минцифры разработало пакет мер поддержки цифровой отрасли. В него вошли льготы для игровой сферы и соцсетей, а также разрешение рекламировать спиртное в онлайн-кинотеатрах. Но некоторые предложения уже не одобрили в ЦБ, ФАС и ФНС.

Подготовить новые меры поддержки поручил министерству вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ. В проект 88 инициатив по 12 сегментам отрасли.

Согласно документу, предлагается избавить российские IT-компании от НДС на рекламные услуги за границей. Также хотят убрать валютный контроль для цифрового сектора и провести переговоры, чтобы у российских разработчиков игр был более простой путь попасть на китайский рынок.

Чтобы поддержать онлайн-кинотеатры, министерство предложило уменьшить ставку НДС до 10% на подписку. Кроме того, среди инициатив есть закрепление на законодательном уровне «антипиратского меморандума». Еще планируется разрешить рекламировать лекарства и алкоголь в онлайн-сервисах и на телевидении.

Некоторые пункты из пакета мер вызвали возражения у Центробанка, ФАС и ФНС. Причиной недовольства стало возможное нарушение валютного регулирования и выпадение доходов бюджета.