Технологии 14 июля 2023, 09:36 Новый нацпроект по экономике данных запустят в России Президент Путин поручил разработать нацпроект по созданию экономики данных до 2030 года РИА «Новости»

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В России нужно запустить механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Для этого в течение года предстоит разработать новый национальный проект по внедрению экономики данных. Такое поручение на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» дал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба.

«Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. <…> Нужно максимально форсировать такую работу, в том числе и по такому направлению, как формирование экономики данных», — призвал он.

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Глава государства поручил в течение года разработать новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Владимир Путин предостерег от того, чтобы его авторы ограничились объединением уже существующих программ поддержки цифровой экономики, высокотехнологичных проектов и искусственного интеллекта. По его словам, предстоит взглянуть на задачу системно — важны исследования, обучение специалистов, создание условий для выпуска и тестирования прототипов, сервисы, спрос, поддержка производства и другие направления.

На форуме Владимир Путин поручил утвердить к осени приоритетный нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем и поставил задачу перевести экономику на новую модель управления.