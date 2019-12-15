Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился

После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром. Результат теста восторга не вызвал. Видеоролик испытания появился на YouTube.

После того, как фотографии Mac Pro появились в Сети летом, пользователи соцсетей прозвали компьютер теркой. Визуальное сходство корпуса устройства с кухонным девайсом мало кого не впечатлило. Сотрудники iFixit вспомнили о многочисленных интернет-мемах и решили провести эксперимент, выяснив, можно ли натереть что-либо на корпусе. Например, сыр.

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Подобное «исследование» ранее уже проводилось. Один из видеоблогеров сыр на решетке уже натирал, но тогда он использовал реплику Mac Pro. Сейчас, когда стартовали продажи оригинального компьютера, эксперимент обещал быть более удачным, но этого не случилось.

Специалисты iFixit все же натерли сыр, но большая часть продукта застряла в отверстиях на корпусе. Это можно наблюдать с 13-й минуты обзора.

«В общем, это не очень хорошая терка», — сделали вывод экспериментаторы, добавив, что корпус собираются почистить и задействовать его в других обзорах.

Стандартная комплектация Mac Pro стоит шесть тысяч долларов (377 тысяч рублей). Компьютер оснащен модулем под 28-ядерный процессор и 1,5 терабайта ОЗУ. И это только стандартная комплектация! Максимальная же комплектация обойдется покупателю в сумму, превышающую 50 тысяч долларов (свыше 3,1 миллиона рублей).