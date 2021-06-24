24 июня 2021, 22:22
Новый кроссовер Infiniti поступит в продажу в России в конце года
Infiniti представила новый кроссовер QX60 адаптивным круиз-контролем. Об этом сообщили «Известия».
В салоне автомобиля появилась 12-дюймовая виртуальная приборная панель и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Также он оборудован адаптивным круиз-контролем, который может сохранять заданную скорость на спуске, притормаживать перед поворотами и контролировать скорость, ориентируясь на навигатор и систему распознавания дорожных знаков.
Продажи автомобиля в России начнутся в конце 2021 года.