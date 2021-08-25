Новый Kia Cerato появится в России 8 сентября

Новый Kia Cerato начнет продаваться в России с 8 сентября. Об этом сообщила газета «Известия».

Машина получила головную и заднюю оптику, решетку радиатора, передний и задний бамперы. Легкосплавные колесные диски также будут представлены в новом оформлении.

Также автомобиль оснащен современным набором систем безопасности и помощи водителю. В него вошли до 11 электронных систем и ассистентов, которые делают управление более удобным.