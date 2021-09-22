Эксперт рассказал, кому из россиян есть смысл приобретать новый iPhone 13

Новый iPhone 13 может действительно пригодиться тем россиянам, которые достаточно богаты и нуждаются в статусной технике. В то же время, новая модель не очень сильно отличается от предыдущего смартфона в серии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт отметил, что новый телефон от Apple по своему функционалу даже немного меньше оснащен, чем его конкуренты. Стоимость же продукта по традиции выше, чем у других фирм.

«Причина, по которой вам стоит покупать новый iPhone 13 — если у вас много денег, вы их не считаете и вам нужен статусный продукт, который вы используете для звонков и обычных вещей. Вас не очень заботит качество всего, что вы получаете, но при этом заботит, что о вас подумают окружающие», — сказал Эльдар Муртазин.

Аналитик считает, что другие фирмы за меньшую цену могут предложить более качественную технику. Тот же Samsung. Эксперт выразил уверенность, что некоторые модели на Andriod более функциональны, а дисплеи от этой фирмы использует даже Apple.

Другие эксперты отметили, что iPhone будут приобретать те, кто просто любит именно такие смартфоны и годами им не изменяет. Презентация новой линейки смартфонов прошла буквально на днях. Цены на них начинаются от 69 990 рублей и доходят до от 109 990 рублей и выше.