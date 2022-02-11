Новый iPhone 13 Pro рекордно подешевел

Смартфон iPhone 13 Pro, который доступен на рынке с минувшей осени, подешевел больше чем на 10 тысяч рублей. Такие итоги подвело издание Hi-Tech Mail.ru.

Минимальная цена нового телефона с памятью на 128 гигабайт опустилась до отметки в 90 тысяч рублей. Что касается официального магазина компании Apple, то там стоимость составляет 100 тысяч рублей.

«Минимальная планка опустилась ниже 90 тысяч рублей, а в некоторых магазинах смартфон можно найти дешевле еще на несколько тысяч», — отметили авторы статьи, которые отметили рекордное удешевление аппарата.

Эта модель не является самой дорогой в актуальной серии смартфонов Apple. Девайс iPhone 13 Pro Max, в который встроен накопитель в один терабайт, стоит на рынке в России порядка 160 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 13 Pro оснащен 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED, чипом Apple A15 Bionic, шестью гигабайтами оперативной памяти и некоторыми другими новшествами. Например, тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.