Новый энергоблок на Ленинградской АЭС начал работу

Концерн «Росэнергоатом», который входит Росатом, ввел в эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС или второй блок Ленинградской АЭС-2. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества. В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения „3+“ мощностью 1200 мегаватт», — заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Второй блок Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200 построен по договору о предоставлении мощности. Это дает гарантию того, что инвестиции можно будет вернуть за счет повышенных платежей оптового энергорынка. Загрузка ядерного топлива в реактор второго блока станции стартовала в июле 2020 года.

Энергоблок подключили к сети 22 октября прошлого года в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Специалисты в первый раз за историю включили в сеть энергоблок с реактором ВВЭР-1200, который достиг мощности 240 мегаватт.