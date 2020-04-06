Новый электрокар EQS от Mercedes-Benz представят в 2021 году

По данным издания, авто построят на базе модели EQS Vision. Ее будут отличать оригинальные 22-дюймовые колесные диски, узкие светодиодные фары, а также черная радиаторная решетка, короткий капот и низкий силуэт кузова.

Новинка получит комплект литий-ионных батарей и два электромотора. Кроме того, машину оснастят силовой установкой мощностью 470 «лошадок». Отмечается, что она будет конкурировать с Audi E-Tron GT и Porsche Taycan.