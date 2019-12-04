Новый бронеавтомобиль «Атлет» начнет проходить испытания уже весной

Сейчас один образец находится в разборке. Он, вероятно, пойдет на государственные испытания, рассказали представители компании.

Второй образец будет проходить испытания на обстрел и подрыв в ноябре–декабре 2020 года. К тестированию будут привлечены опытные образцы.

Известно, что полная масса автомобиля около девяти тонн. Вместимость — от двух до восьми человек.

Сейчас автомобиль оснащен пока 240-сильный двигателем, но в будущем мощность планируют увеличить. Максимальная скорость — не менее 120 километров в час. Запас хода — 1000 километров.