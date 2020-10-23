Новый блок Ленинградской АЭС-2 подключили к энергосистеме России

Уточняется, что специалисты в первый раз за историю включили в сеть энергоблок с реактором ВВЭР-1200, который достиг мощности 240 МВт. Работники АЭС назвали счастливым день включения энергоблока. По их словам, долгий и тяжелый труд увенчался большой победой, информирует Piter.tv.

Теперь предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации. Реактор должен постепенно освоить 100% мощности. На каждой из ступеней сотрудники проверят оборудование в динамических режимах работы энергоблока. После этого блок остановят для ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию в грядущем году.