    23 декабря 2019, 21:03

    Новый беспилотной грузовик тестируют на заводе КамАЗ

    Александр Кушак

    Российский КамАЗ начал испытания нового беспилотного грузовика. Машина должна будет перевозить уголь на кузбасской шахте «Листвяжная», сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу завода.

    Известно, что новый грузовик оборудован адаптивным круиз-контролем, интеллектуальным ограничителем скорости, системами объезда препятствий и помощи при смене полосы движения. Беспилотник способен обгонять с дальнейшим перестроением, двигаться по дорожным знакам и проезжать перекрестки.

    По итогам испытаний к декабрю 2020 года в Кузбассе планируют создать целую систему беспилотной перевозки угля.