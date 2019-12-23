Новый беспилотной грузовик тестируют на заводе КамАЗ

Известно, что новый грузовик оборудован адаптивным круиз-контролем, интеллектуальным ограничителем скорости, системами объезда препятствий и помощи при смене полосы движения. Беспилотник способен обгонять с дальнейшим перестроением, двигаться по дорожным знакам и проезжать перекрестки.

По итогам испытаний к декабрю 2020 года в Кузбассе планируют создать целую систему беспилотной перевозки угля.