Новые турникеты с ЖК-дисплеями установили в петербургском метро

Отмечается, что на турникетах установлены ЖК-дисплеи. На данный момент они принимают только проездные. Как только закончится тестовый режим, оплатить проезд можно будет и банковской картой.

На станции «Ленинский проспект» уже активно пробуют новую систему оплаты, об этом рассказали работники.