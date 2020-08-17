17 августа 2020, 16:41
Новые турникеты с ЖК-дисплеями установили в петербургском метро
В петербургском метро установили новые турникеты с дисплеями. Сейчас они работают в тестовом режиме. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Отмечается, что на турникетах установлены ЖК-дисплеи. На данный момент они принимают только проездные. Как только закончится тестовый режим, оплатить проезд можно будет и банковской картой.
На станции «Ленинский проспект» уже активно пробуют новую систему оплаты, об этом рассказали работники.