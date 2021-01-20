Новые технологии. Что готовит для клиентов по всей стране один из операторов связи?
«Роутер распознает уже 19 игр. Технически действительно продвинутый», — рассказал Влад Занин, менеджер игровых проектов ПАО «Ростелеком».
Также геймеры могут протестировать игры в «облачном» формате. Все этими технологиями заинтересуются не только геймеры, но и домохозяйки. Здесь сосредоточена экосистема продуктов.
Новый салон оператора связи — площадка, где прежде чем что-то купить, можно это изучить и оценить. Есть пример домашнего кинотеатра с цифровым видеосервисом. На выбор: телепрограммы, кино или сериалы. Экран делится на четыре секции, каждой из которых может управлять один клиент. Например, в одной секции можно выбрать сериал, в другой — новости. Впрочем, кому что интереснее.
«Умные технологии все больше и больше входят в нашу жизнь. Поэтому умные датчики, розетки и лампочки можно встретить в любой квартире», — отметил Роман Стерелюкин, менеджер продуктового офиса «Умный дом» ПАО «Ростелеком».
Умная система убережет забывчивых хозяев, например, от пожара. Есть новинки и для видеонаблюдения за домом. С домашними делами поможет справиться и голосовой помощник «Маруся». Опять же, все можно тестировать и если прерываться, то только на кофе.
«Для нас это такая экспериментальная площадка, на которой мы хотим смотреть, что интересует наших клиентов. Ну, например, залы для гейминга — они могут реинкарнировать идею компьютерных залов, которые были 20 лет назад, но на другом технологическом уровне», — пояснил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».
Такой формат центров еще растиражируют по городам-миллионникам. «Образцово-показательный салон» не значит — единственный. В салоне также можно подключить удобный тариф услуг связи, приобрести гаджет, получить неоператорские услуги: страхование, рассрочку и другое
«В этом году мы хотим открыть около 20 таких флагманских салонов по всей России. В Москве это один салон, но до конца этого года на основе решений, я думаю, мы откроем еще», — уточнил Денис Голещихин, генеральный директор компании «Ростелеком-Розничные системы».
И это плюсом к работающим сотням центров продаж и обслуживания. Ведь современные возможности должны быть у каждого.