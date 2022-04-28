Новые технологические центры начнут свою работу в России в 2022 году

Гендиректор Фонда НТИ Вадим Медведев рассказал об открытии в России в 2022 году трех новых Центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом написала «Газета.ru».

«Мы активно готовим решения об отборе и запуске в 2022 году с Минобрнауки России еще трех новых центров, в том числе связанных с интегрированными системами связи, геоинформационными системами. В рамках Фонда НТИ мы готовы поддержать на стадии НИОКР и переходов в малую серию проекты по созданию таких интегрированных систем», — сказал он.

На данный момент в стране работает 21 Центр компетенций, общий доход которых в 2021 году составил более шести миллиардов рублей.

В Центрах компетенций НТИ ведется исследовательская и образовательная деятельность с целью развития отечественных технологий.