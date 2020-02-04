Новые смартфоны и планшеты начнут собирать в России. Они будут стоить 60-90 тысяч рублей
Выпуском линейки гаджетов займутся MIG и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС), сообщила газета «Коммерсант». Предназначены они для корпоративного сегмента.
В АИС хотят инвестировать в производство на Калужском заводе телеграфной аппаратуры миллиард рублей — как собственные, так и заемные средства. MIG вложит свыше 50 миллионов.
В год будут выпускать до нескольких десятков тысяч устройств, причем оборудование намерены делать под заказ. Первая партия сойдет с конвейера до конца 2020 года, в ней — две тысячи изделий.
Ожидается, что смартфоны и планшеты заинтересуют «все виды полевых служб, силовые ведомства». Их предложат организациям здравоохранения, энергетики и нефтегазовой отрасли, а также предприятиям транспорта и ЖКХ.
Розничная цена устройства колеблется от 60 до 90 тысяч рублей. Если объем закупок будет большим, то гаджет обойдется вдвое дешевле.
Промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X станут первыми произведенными продуктами. Устройства смогут работать на платформе Android 9 и 10 и поддерживают созданные в России операционные системы Astra Linux и «Аврора». В серийное производство их запустят в марте 2020 года.
Гаджеты созданы так, чтобы непрерывно работать в течение многих лет в сложных климатических условиях. Они способны выдержать падения и вибрацию. Защитят устройства российскими средствами криптографической и антивирусной защиты, обмена сообщениями и другими.