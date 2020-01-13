Новые смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

По данным издания, первыми новшество смогут оценить пользователи указанных смартфонов в Китае. Компания Huawei заявила, что новая операционная система пока работает нестабильно. Это сказывается на системе и различных программных обеспечениях. Помимо стандартных обновлений ОС изменения коснулись дизайна интерфейса.