13 января 2020, 12:15
Новые смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10. Компания Huawei сообщила о том, что накануне в телефонах начались бета-тестирования оболочки EMUI 10. Ее основа — это свежая версия ОС Android 10, написало Nation News.
По данным издания, первыми новшество смогут оценить пользователи указанных смартфонов в Китае. Компания Huawei заявила, что новая операционная система пока работает нестабильно. Это сказывается на системе и различных программных обеспечениях. Помимо стандартных обновлений ОС изменения коснулись дизайна интерфейса.