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    21 октября 2020, 11:26

    Новые роуминговые тарифы России и Белоруссии начнут тестировать 1 ноября

    Александра Ломейко

    Мобильные операторы России и Белоруссии с 1 ноября перейдут на новые тарифы в роуминге. Правда, пока в тестовом режиме. Телефонные звонки между двумя странами станут значительно дешевле.
    Новые роуминговые тарифы России и Белоруссии начнут тестировать 1 ноября

    Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заметил, что тариф за минуту разговора будет составлять всего 1,5 цента вместо 30. Его слова привело РИА «Новости».

    «Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик», — сказал Оверчук.

    Он подчеркнул, что снижаются ставки по роумингу и международные тарифы на пространстве Союзного государства.

    В опытном режиме система будет работать два месяца. После этого планируется переход «на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов». Оверчук заметил, что благодаря подобным мерам стоимость связи для владельцев российских SIM-карт на территории Белоруссии многократно снизится. Аналогичным образом ситуация будет складываться и для белорусских «симок» в России.

    Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут уже несколько лет. Окончательно решить вопрос должны до конца 2020 года.