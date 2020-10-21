Новые роуминговые тарифы России и Белоруссии начнут тестировать 1 ноября
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заметил, что тариф за минуту разговора будет составлять всего 1,5 цента вместо 30. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик», — сказал Оверчук.
Он подчеркнул, что снижаются ставки по роумингу и международные тарифы на пространстве Союзного государства.
В опытном режиме система будет работать два месяца. После этого планируется переход «на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов». Оверчук заметил, что благодаря подобным мерам стоимость связи для владельцев российских SIM-карт на территории Белоруссии многократно снизится. Аналогичным образом ситуация будет складываться и для белорусских «симок» в России.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут уже несколько лет. Окончательно решить вопрос должны до конца 2020 года.