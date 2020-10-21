Новые роуминговые тарифы России и Белоруссии начнут тестировать 1 ноября

Мобильные операторы России и Белоруссии с 1 ноября перейдут на новые тарифы в роуминге. Правда, пока в тестовом режиме. Телефонные звонки между двумя странами станут значительно дешевле.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заметил, что тариф за минуту разговора будет составлять всего 1,5 цента вместо 30. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик», — сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что снижаются ставки по роумингу и международные тарифы на пространстве Союзного государства.

В опытном режиме система будет работать два месяца. После этого планируется переход «на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов». Оверчук заметил, что благодаря подобным мерам стоимость связи для владельцев российских SIM-карт на территории Белоруссии многократно снизится. Аналогичным образом ситуация будет складываться и для белорусских «симок» в России.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведут уже несколько лет. Окончательно решить вопрос должны до конца 2020 года.