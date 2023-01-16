16 января 2023, 23:41
Новые регионы России добавили в новостные ленты сервиса «Яндекс.Дзен»
«Яндекс» включил ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в сервис «Дзен»
«Яндекс» добавил все новые территории России в основное меню сервиса «Дзен». Теперь каждый желающий сможет читать ленты новостей ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, сообщил основатель Telegram-канала «Простым словами» Павел Захаров.
«В конце 2022 года я делился инструкцией о том, как читать новостные ленты новых регионов в „Дзен.Новостях“. Проблема заключалась в том, что в меню выбора регионов их просто не было», — напомнил он.
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Захаров назвал связанные с новыми регионами России нововведения «правильным и адекватным поведением» со стороны сервиса.
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Президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2022 года. Таким образом, число регионов России выросло с 85 до 89.
Ранее журналист RT Константин Придыбайло рассказал о реакции жителей Донецка на проведение спецоперации и прошедшие референдумы о вхождении в состав России. Журналист назвал их главным событием прошлого года.
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