02 ноября 2020, 11:54
Новые ракетные двигатели планируют выпустить в РФ в 2022 году
Через два года Россия намерена выпустить новые двигатели РД-120МС и РД-182 для отечественных и зарубежных ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Главкосмос».
«Политика сегодня» напомнила, что разработка двигателя РД-182 для первых ступеней ракет и двигателя РД-120МС для верхних ступеней стартовала в прошлом году.
Двигатель РД-120 разработки НПО «Энергомаш» был выбран для них прототипом. Отмечается, что на протяжении 30 лет его изготавливали на Украине и использовали на второй ступени ракеты «Зенит».