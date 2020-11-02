Новые ракетные двигатели планируют выпустить в РФ в 2022 году

«Политика сегодня» напомнила, что разработка двигателя РД-182 для первых ступеней ракет и двигателя РД-120МС для верхних ступеней стартовала в прошлом году.

Двигатель РД-120 разработки НПО «Энергомаш» был выбран для них прототипом. Отмечается, что на протяжении 30 лет его изготавливали на Украине и использовали на второй ступени ракеты «Зенит».