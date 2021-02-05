Новые нацстандарты ускорят развертывание сетей 5G в России

Весной в России появятся нацстандарты OpenRAN. Их готовятся принять в рамках импортозамещения, чтобы в перспективе ускорить развертывание сетей 5G. Скорого коммерческого запуска ждать не стоит.

Создают национальные стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN на базе разработанных международным альянсом O-RAN спецификаций, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отечественный документ станет уточнением и дополнением недостаточно прописанных в настоящее время областей, в том числе в сфере информационной безопасности. Открытую архитектуру OpenRAN в качестве базы для национального стандарта Россия примет первой в мире.

В НТИ подчеркнули, что благодаря принятию единых российских стандартов для телекоммуникационного оборудования ускорится разработка отечественных линеек базовых станций 5G. Оборудованию разных изготовителей обеспечат совместимость, за счет чего снизится стоимость сетевых решений для мобильных операторов.

Эксперты полагают, что раньше чем через три-пять лет коммерческого производства OpenRAN оборудования ждать не стоит. Сейчас инфраструктура операторов строится на импортном оборудовании. После перехода на открытые стандарты возникнет риск нестабильной работы сетей.