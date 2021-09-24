Новые летающие микрочипы-семена создали разработчики в США

Инженеры Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали очень маленькие микрочипы, которые по своему устройству похожи на смена мадагаскарской лианы тристиллатеи. Как рассказали инженеры в статье для журнала Nature, малая масса и специальные «крылышки» позволяют им долго планировать в воздухе и собирать сведения.

Разработчики сказали, что создали подобные микрочипы из-за высокой потребности в сверхлегких летающих устройствах для мониторинга. Такие «семена» можно сбросить с самолета или вертолета, их можно выпустить в воздух в огромных количествах — тысячами или десятками тысяч. Микрочипы будут долгое время планировать и успеют собрать множество данных. Например, о том, насколько в воздухе много опасных бактерий или загрязнений.

Инженеры отметили, что новые микрочипы в сравнении со своими предшественниками стали перемещаться более маневренно, предсказуемо и стабильно. Они могут соединяться в целые сети, чтобы стало возможным вести скоординированные наблюдения. Информацию чипы передают через интернет. Создатели считают, что у их новой разработки практически неограниченные возможности.

Хотя проблемы у нового изобретения все-таки есть. Они сделаны из экологически грязного пластика. Разбрасывать их в огромных количествах, чтобы наблюдать за загрязнениями, просто не имеет смысла. Поэтому ученые уже начали работу над новым поколением микрочипов, которые смогут распадаться на экологически чистые компоненты.