Новые консоли Xbox начали продавать в России

Xbox Series S — консоль попроще. Российские геймеры могут ее купить за 26 990 рублей. В ней нет привода для дисков, она поменьше и послабее в плане электронной начинки.

«По моим прогнозам, за счет выгодной модели подписки на игры и кроссплатформенности приставки нового поколения от Microsoft будут пользоваться большим спросом, чем прошлого», — рассказал «Известиям» эксперт категории «Электроника» в «Яндекс.Маркете» Кирилл Родин.

В пресс-службе российского подразделения Microsoft изданию пояснили, что компания делает ставку на подписочный сервис Game Pass. Он дает одновременный доступ к более сотне игр разных жанров без дополнительных трат.

В России всегда большей популярностью пользовались консоли от Sony, однако в этот раз Xbox может составить реальную конкуренцию PlayStation. Новую PlayStation 5 начнут продавать в России 19 ноября.