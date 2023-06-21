Технологии 21 июня 2023, 18:50 Новые изобретения с искусственным интеллектом протестируют на ВДНХ в Москве Замглавы ДИТ Москвы Горбатько: новые изобретения с ИИ протестируют в 5G-демоцентре на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые изобретения протестируют в 5G-демоцентре на ВДНХ в Москве, рассказал замглавы столичного Департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Московский 5G-демоцентр действует уже третий год, и с каждым годом растет количество пилотируемых решений. Александр Горбатько Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы

Семь новых резидентов 5G-демоцентра начнут тестировать свои проекты в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Разработки на основе искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности смогут применять в сферах здравоохранения, безопасности труда, промышленности и производства.

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Резиденты центра получают всестороннюю поддержку правительства Москвы через цифровую платформу i.moscow. Позже их разработки внедрят для решения городских задач.

Ранее в Москве открыли лабораторию для анализа данных с помощью искусственного интеллекта.