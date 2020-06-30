Новые iPhone могут поступить в продажу без наушников и зарядки

Ожидается, что смартфоны в новой комплектации поступят в продажу этой осенью. Зарядное устройство могут убрать и из комплекта поставки обновленного iPhone SE. Сейчас этот смартфон, как и все остальные, идет вместе с проводными наушниками, кабелем с разъемами lightning и USB, а также зарядным устройством на 5 ватт.

Источник фото: Apple

По мнению аналитика, вместо этого зарядного устройства Apple будет продвигать новый сетевой адаптер на 20 ватт. Покупать его придется отдельно. Существующие зарядные устройства на 5 и 18 ватт не планируют производить после 2020 года.

Что касается наушников, то компания, как ожидается, будет стремиться склонить пользователя в сторону более дорогих беспроводных AirPods.

Единственным аксессуаром в коробке с iPhone 12 может оказаться кабель с разъемами lightning и USB-C.