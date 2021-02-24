Telegram представил новые функции

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах. Также мессенджер убрал ограничение на количество участников в группах и представил другие изменения.

«С сегодняшнего дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки», — говорится в официальном блоге Telegram.

Чтобы активировать автоматическое удаление, нужно зажать пальцем сообщение, которое требуется стереть, и выбрать нужное время. Отсчет до удаления начнется после отправки сообщения, независимо от того, успеют ли его прочитать.

В группах и каналах включать автоудаление сообщений смогут только администраторы.

Также пользователям теперь доступны временные ссылки для приглашения в группы. Это, как сказано в блоге, «удобный способ для владельцев групп и каналов получать новых участников».

Для пригласительной ссылки можно ограничить срок действия, число вступлений в группу или оба параметра сразу.

Изменения коснулись и групповых чатов Telegram. Теперь при приближении числа участников к лимиту в 200 тысяч чат можно преобразовать в группу для трансляций с неограниченным числом членов.

Писать сообщения в группах для трансляций смогут только администраторы, остальные участники смогут общаться в голосовом чате группы.

Наконец, в Telegram появились виджеты для быстрого доступа к важным чатам с домашнего экрана смартфона. Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет «Ярлыки» — имена и иконки пользователей.