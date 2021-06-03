Корпорация Microsoft 24 июня представит новую версию своего флагманского программного обеспечения Windows. Ранее генеральный директор техно-гиганта Сатья Наделла назвал обновление одним из «самых значительных» изменений операционной системы за последние 10 лет.

Как стало известно Bloomberg, новое ПО предложит изменения в дизайне, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений Windows. Версию распространят среди так называемых инсайдеров Windows. Тех, что подпишутся на тестирование нового продукта после мероприятия. Продукт будет широко представлен, вероятно, осенью.

Софтверный гигант уже начал рассылку приглашений на мероприятие, пишет The Verge. Новую версию ПО представят Сатья Наделла и главный директор по продуктам Панос Панай. В приглашении отмечен новый логотип Windows. Видимо, будут представлены изменения пользовательского интерфейса Windows под предварительным названием «Солнечная долина».

В прошлом месяце Microsoft подтвердила, что Windows 10X, ее ОС, изначально созданная для устройств с двумя экранами, больше не будет производиться. Ее визуальные элементы будут включены в основную версию Windows 10.

Известно, что последние месяцы Microsoft занималась работой над новым магазином приложений Windows.