Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации | 360°

Технологии 28 сентября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации РИА «Новости»: боевую версию робота «Маркер» направят для участия в спецоперации РИА «Новости»

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Созданную в российском НПО «Андроидная техника» роботизированную платформу «Маркер» модернизируют для решения военных задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Впервые «Маркер» представили в 2021 году и испытали охранные возможности на космодроме Восточный. Тогда руководитель предприятия Евгений Дудоров отмечал, что разработкой заинтересовались в Роскосмосе, Росгвардии и РЖД.

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По словам источника, внешне роботизированная платформа не изменится, но количество задач, которые она сможет выполнять, увеличат. Кроме охраны, «Маркер» сможет заниматься ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и помогать войскам в ходе боевых действий.

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Сейчас разработчики определяют компании-партнеры, которые смогут представить системы вооружений для установки на платформе. Три образца «Маркера» уже передали в МЧС для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Робот «Маркер» представляет собой автономную двигающуюся платформу на колесах или гусеницах и может распознавать объекты при помощи искусственного интеллекта. На платформе устанавливаются модули для полезной загрузки и запуска беспилотников.

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