Новую систему видеонаблюдения на выборах показали в Пензе

Новую систему видеонаблюдения на выборах губернатора, которые стартовали 10 сентября, показали в Лицее современных технологий управления № 2 (избирательный участок № 150) Пензы.

Уточняется, что во всех камерах есть дополнительная карта памяти, куда записывается резерв видео. Это необходимо на случай, если с каналом связи, к которому подключено все оборудование, случатся сбои, пишет «Пенза-пресс».

«Наши камеры установлены в 245 участках избирательных комиссий и 16 участках территориальных избирательных комиссий. Все оборудование содержится в антивандальном шкафу», — отметила представитель телекоммуникационной компании Марианна Фролова.

Она рассказала, что в помещениях, где состоится голосование, установлено по две камеры. Вся информация, которая записана на них, хранится 30 дней в центре обработки данных организации.