Новую российскую космическую станцию оснастят отсеком для четырех туристов

Один из отсеков новой орбитальной космической станции будет предназначен для размещения как минимум четырех туристов. Им даже обеспечат Wi-Fi.

Всего новая станция будет включать в себя пять модулей: базовый, целевой производственный, материального обеспечения — склад, платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов и коммерческий — для туристов. По конструкции станция будет похожа на «Мир», которая функционировала в 1986–2001 годах.

Об особенностях новой станции рассказал на презентации на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев. Он пояснил, что последний модуль оснастят большими иллюминаторами и доступом к интернету.

Новую околоземную российскую станции планируют построить после 2030 года. Пока на ее создание не выделено финансирование.

Также известно, что новая станция будет летать по таким углом к Земле, чтобы с нее было видно большую часть России.

Ранее стало известно, что отсек российского модуля на МКС закроют на трое суток из-за утечки воздуха.