Важное 24 ноября 2023, 15:42 Новую редакцию развития искусственного интеллекта скоро утвердят в России Путин объявил о скором утверждении новой редакции развития ИИ в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объявил, что скоро утвердит новую редакцию развития искусственного интеллекта в стране. По оценке главы государства, вместе с внедрением ИИ человечество начинает новую главу своего существования. На сегодняшний день это очевидно, указал он.

О новой редакции документа Путин сообщил, говоря о планах развития страны в сфере ИИ.

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«В самое ближайшее время <…> будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта», — подчеркнул президент.

Отдельно глава государства обратил внимание, что ИИ, безусловно, не заменит медицинского работника или учителя, но сможет быть их верным, эффективным помощником.

«[Сможет] предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга», — пояснил Путин.