24 ноября 2023, 15:42
Новую редакцию развития искусственного интеллекта скоро утвердят в России
Путин объявил о скором утверждении новой редакции развития ИИ в России
Президент России Владимир Путин объявил, что скоро утвердит новую редакцию развития искусственного интеллекта в стране. По оценке главы государства, вместе с внедрением ИИ человечество начинает новую главу своего существования. На сегодняшний день это очевидно, указал он.
О новой редакции документа Путин сообщил, говоря о планах развития страны в сфере ИИ.
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«В самое ближайшее время <…> будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта», — подчеркнул президент.
Отдельно глава государства обратил внимание, что ИИ, безусловно, не заменит медицинского работника или учителя, но сможет быть их верным, эффективным помощником.
«[Сможет] предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга», — пояснил Путин.
Искусственный интеллект
Россия
Владимир Путин
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