Технологии 07 июня 2023, 14:26 Новую платформу для выборов президента протестируют осенью Глава «Ростелекома» Осеевский: новую платформу для выборов президента протестируют осенью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что осенью начнется тестирование новой избирательной платформы к выборам главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Осеевского, «Ростелеком» и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заканчивают работу по созданию новой избирательной платформы.

Реклама

«[Она] вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах президента в 2024 году», — уточнил он.

Глава компании добавил, что все сроки согласованы и их удастся исполнить — тестирование стартует осенью.

Также на встрече с президентом подняли вопросы устранения цифрового неравенства, увеличения доступности в электронном виде социальных значимых услуг.