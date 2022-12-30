Технологии 30 декабря 2022, 07:45 Новую операционную систему решили создать в России — СМИ «Коммерсант»: в России хотят создать новую операционную систему РИА «Новости»

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VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» собираются учредить компанию, которая создаст новую мобильную операционную систему на базе Android. Также планируется создать платформу совместимых с этой ОС мобильных сервисов, которая сможет заменить Google Mobile Services. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Предполагается, что новая ОС будет пользоваться популярностью из-за ее совместимости с многими приложениями. Минцифры планирует привлечь к развитию новой мобильной экосистемы целый консорциум разработчиков, рассказали изданию в правительстве. Источник на российском рынке электроники подтвердил, что крупные игроки готовы объединиться ради создания платформы.

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Большинство приложений российских разработчиков уже заточены под Android. По мнению экспертов, с которыми побеседовал «Коммерсант», разработка новой ОС — «выполнимая задача», выполнение которой займет не больше года при условии, что компании объединят усилия.

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