Технологии 28 февраля 2023, 18:34 Новую модель транспортировки грузов на суда придумали ученые НГГУ

Читать 360tv в

Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского придумали новую систему, благодаря которой можно будет транспортировать грузы на суда с помощью ветра. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Инновационная установка позволит поднимать грузы до 30 тонн без использования подъемных кранов и причалов. Для такой транспортировки скорость ветра должна быть около 30-50 километров в час.

Реклама

Отмечается, что установка может эффективно применяться в странах Юго-Восточной Азии и в России.

Реклама