28 февраля 2023, 18:34
Новую модель транспортировки грузов на суда придумали ученые НГГУ
Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского придумали новую систему, благодаря которой можно будет транспортировать грузы на суда с помощью ветра. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу университета.
Инновационная установка позволит поднимать грузы до 30 тонн без использования подъемных кранов и причалов. Для такой транспортировки скорость ветра должна быть около 30-50 километров в час.
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Отмечается, что установка может эффективно применяться в странах Юго-Восточной Азии и в России.
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