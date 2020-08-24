Новую модель квадрокоптера представили на форуме «Армия-2020»

По словам Налева, сирийский опыт показал, что зачастую квадрокоптеры с противоположной стороны применялись против «живой силы правительственных войск». Исходя из этого и разработали квадрокоптер для отработки выстрелов.

«Представленный образец позволяет при длине фала 150 метров и подсветке самого квадрокоптера военнослужащему увидеть как дрон, так и несущую им мишень», — обратил внимание специалист.

По данным издания, модель способна на фронтальное движение и зигзагообразный полет. Кроме того, дрон может приближаться и удаляться для отработки выстрелов.