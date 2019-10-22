Новую Call of Duty окончательно запретили для российских PlayStation

Игру Call of Duty: Modern Warfare окончательно забанили для PlayStation российских геймеров. Поиграть можно лишь на ПК и консолях Xbox с 25 октября.

Компания Sony официально подтвердила, что новая Call of Duty не будет продаваться в России на консолях PS4. Обращение к пользователям началось со слов, что в основе новинки лежит полностью вымышленная история, которую создали для игроков по всему миру.

Точные причины, увы, в компании не озвучили, однако начало сообщения намекает, что сюжетная линия получилась политически противоречивой. В этой связи платформодержатель полностью отказался от выпуска игры в регионе.

Отмечается, что игра не выйдет в рознице — ее можно будет купить лишь в цифровых магазинах Battle.net для РС и Microsoft Store для Xbox One. Там релиз состоится 25 октября.

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Желающие опробовать Call of Duty могут приобрести игру в другом регионе или заказать диск из любой страны. Игрокам, ранее предзаказавшим продукт, вернут деньги.

В России Call of Duty: Modern Warfare подверглась критике из-за изображения гражданской войны в Сирии. В частности, в первом трейлере игры самолет, напоминающий Су-25, бомбил некий населенный пункт. Сразу после этого показали сотрудников действующей организации «Белые каски», которые извлекают раненых из-под обломков.

В сюжете РЕН ТВ говорилось, что российские войска в трейлере показаны «абсолютным злом», сбрасывающим бомбы на мирное население.