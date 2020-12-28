Новую беспроводную мышь официально представила Xiaomi

Отмечается, что пользователи смогут управлять двумя компьютерами с помощью новой беспроводной мыши. Специальная кнопка осуществляет переключения между ними. По данным информагентства, корпус устройства изготовили из сплава алюминия. В компании заверили, что мышь может работать на одном заряде до года.