Новое производство тротуарной плитки запустят в Коломне | 360°

Технологии 09 октября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Новое производство тротуарной плитки запустят в Коломне Компания «Колдиз» запустит новое производство тротуарной плитки в Коломне к 2025 году Министерство имущественных отношений Московской области

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В Коломне готовятся к запуску нового производства тротуарной плитки на площадке компании «Колдиз». Предприятие с 25-летним стажем посетили депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев.

Текущий ежедневный объем выпускаемой продукции оценивается в 30 тысяч изделий. Среди них — тротуарная плитка, бордюры и блоки.

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Сейчас производство занимает территорию в один гектар. Ее хотят увеличить в 12 раз. Реализация этого проекта стала возможной благодаря программе губернатора «Земля за 1 рубль». Завершить воплощение задуманного в жизнь планируют в 2025 году.

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После расширения у «Колдиз» появится дополнительная площадь в 3,5 гектара. Кроме того, увеличатся ассортимент и производительность. Количество выпускаемой продукции вырастет в 12 раз.

А для новых мощностей понадобятся новые сотрудники. Поэтому после расширения «Колдиз» откроет 30 рабочих мест. Кроме того, на новом участке появится складской комплекс и производственные цеха.

Генеральный директор компании Наталья Колонец сообщила, что на новом оборудовании планируют производить продукцию более высокого качества, которая понравится даже самым требовательным клиентам.

«Если хочется какой-то эстетики под старину либо под натуральный камень, то на этом оборудовании мы сможем создать такую продукцию», — рассказала она.

Эффект искусственного старения получают с помощью так называемой «техники смыва».

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