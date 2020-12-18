18 декабря 2020, 18:32
Новое обновление Windows 10 может привести к проблемам с компьютером
Декабрьское обновление Windows 10 часто приводит к сбоям в работе компьютеров. Об этом сообщило IXBT.
По данным ИА «ФедералПресс», появилось огромное количество жалоб от пользователей. Кто-то пишет, что после установки обновления компьютер стал зависать, кто-то пишет, что оно оказалось несовместимо со старыми программами. Были даже жалобы на появление «синего экрана смерти».
Также стало известно, что во время пандемии количество хакерских атак на компании в России увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. С переходом на удаленку бизнес сделал свои информационные системы доступными не только для сотрудников, но и для мошенников.