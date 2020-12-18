Новое обновление Windows 10 может привести к проблемам с компьютером

По данным ИА «ФедералПресс», появилось огромное количество жалоб от пользователей. Кто-то пишет, что после установки обновления компьютер стал зависать, кто-то пишет, что оно оказалось несовместимо со старыми программами. Были даже жалобы на появление «синего экрана смерти».

Также стало известно, что во время пандемии количество хакерских атак на компании в России увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. С переходом на удаленку бизнес сделал свои информационные системы доступными не только для сотрудников, но и для мошенников.