Новое обновление iOS вызвало сбои в работе iPhone

«Обновление iOS 13.3 на моем iPhone, уничтожило мои настройки сотовой связи, работал только Wi-Fi», — написал Эккер.

Вслед за ним и другие владельцы iPhone раскритиковали новое обновление, которое изначально было призвано улучшить стабильную работу девайсов. Но в результате, как рассказали пользователи, обновление, наоборот, вывело устройство из строя. По сообщениям владельцев смартфонов Apple, которые они оставляют в социальных сетях, после обновления с устройства невозможно позвонить или же отправить SMS-сообщение. К интернету подключиться можно только через сеть Wi-Fi.

Эккер также рассказал, что в ответ на запрос в Apple техподдержка посоветовала сбросить настройки на его iPhone и восстановить аппарат как новый. IT-специалист последовал рекомендациям, и сотовая связь снова заработала. Однако, как заметил Эккер, этот способ не самый удобный, так как после сброса настроек с устройства стирается и вся информация.

Более того, как сообщают некоторые владельцы iPhone, даже после сброса настроек в смартфоне, им так и не удалось починить сотовую связь. Пользователи заметили, что теперь будут ждать обновления iOS, которое исправит ошибку.