Новинки смартфонов представили на Всемирном мобильном конгрессе

Всемирный мобильный конгресс завершился в Барселоне. Практически все интересные новинки были из Китая, отметила газета «Известия». Только теперь неясно, когда же они попадут в Россию, ведь из-за санкций практически разрушились цепочки, по которым в страну ввозилась электроника.

Среди новинок в этом году отличился Honor. Он анонсировала два новых флагмана: Magic 4 и его Pro версию. Гаджеты имеют топовый процессор от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дисплеи моделей способны работать на частоте обновления в 120 герц, памяти тоже достаточно: восемь гигабайт оперативной, и 256 гигабайт — встроенной.

Смартфоны получили по две камеры каждый: широкоугольную и сверхширокоугольную, по 50 мегапикселей. Модель Pro обладает телефотобъективом на 64 мегапикселя, а его младшая версия получила восемь мегапикселей.

Realme вызвал интерес новой технологией быстрой зарядки UltraDart Charging Architecture (UDCA). Гаджет можно будет зарядить на 50% всего за пять минут, уверяют производители.

Компания представила и Realme GT Neo 3. Особенностью гаджета стала его быстрая зарядка. Согласно презентации, смартфон полностью зарядится за 33 минуты. Также в нем есть встроенное охлаждение.

Привлек внимание и китайский бренд ZTE. Компания продемонстрировала сразу четыре новинки: Blade V40, Blade V40 5G, Blade V40 Pro и Blade V40 Vita. Эти смартфоны могут подойти тем, кто не готов платить огромные деньги за гаджет. Цена на ZTE Blade V40 Vita, как ожидается, будет около 18–20 тысяч рублей.

Но как скоро новинки появятся в России пока неясно. Участники рынка рассказали изданию, что фактически разрушились логистические цепочки, по которым раньше ввозилась электроника в страну. По мнению экспертов, выстроить транспортные цепочки в обход Европы можно только к осени.

После сообщения компанией Apple о прекращении поставок продукции в Россию, устройства этого бренда резко взлетели в цене.