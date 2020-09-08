Новинки от Apple покажут на презентации 15 сентября

Компания Apple анонсировала ежегодную осеннюю презентацию, на которой покажут новые гаджеты. По предварительным данным, на мероприятии представят четыре новых iPhone.

Презентация новинок от Apple пройдет 15 сентября в 10:00 по московскому времени, сообщает сайт компании. По данным издания Bloomberg, Apple выпустит четыре новых iPhone с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Также глава Apple может показать обновленные iPad Air, новую версию Apple Watch и полноразмерные наушники AirPods Studio.

Ранее в Сеть «слили» характеристики нового Phone 12 Pro Max. Стало известно, что батарея у смартфона будет держать заряд на два часа больше, чем предыдущая модель. Также среди новшеств — новый мобильный процессор A14 Bionic. Диагональ экрана OLED Super Retina XDR станет больше и достигнет 6,7 дюйма. Однако набор объективов и светосила камеры останутся прежними.

По словам экспертов, стоимость нового iPhone в России может достигать 106 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.