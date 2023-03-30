Технологии 30 марта 2023, 12:36 Новейший стелс-материал для самолетов разработали в России Ростех: «Росэлектроника» создала стелс-материал для самолетов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов создали в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации „Ростех“ создал опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот», — отметили в компании.

Реклама

Трехслойный материал можно использовать для изготовления деталей летательных аппаратов благодаря основе из стеклонитей с металлическим сердечником.

Представители корпорации добавили, что подобное конструкционное решение инженеры впервые предложили для стелс-материала. По данным из открытых источников, в боевой авиации сейчас используют исключительно радиопоглощающие покрытия, они не являются элементом конструкции, их наносят сверху.

Новый материал, благодаря своим характеристикам, поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров. Также он серьезно затрудняет нахождение при помощи средств радиолокации летательных аппаратов, уточнили в Ростехе.