30 марта 2023, 12:36
Новейший стелс-материал для самолетов разработали в России
Ростех: «Росэлектроника» создала стелс-материал для самолетов
Опытные образцы новейшего стелс-материала для самолетов создали в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«Холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации „Ростех“ создал опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот», — отметили в компании.
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Трехслойный материал можно использовать для изготовления деталей летательных аппаратов благодаря основе из стеклонитей с металлическим сердечником.
Представители корпорации добавили, что подобное конструкционное решение инженеры впервые предложили для стелс-материала. По данным из открытых источников, в боевой авиации сейчас используют исключительно радиопоглощающие покрытия, они не являются элементом конструкции, их наносят сверху.
Новый материал, благодаря своим характеристикам, поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров. Также он серьезно затрудняет нахождение при помощи средств радиолокации летательных аппаратов, уточнили в Ростехе.
Ростех
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