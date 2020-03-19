19 марта 2020, 11:27
Новейшая радиолокационная станция появится под Калининградом
Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию «Контейнер» установят в Калининградской области. Она способна отследить массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По информации «Царьграда», установка позволит мониторить обстановку всего воздушного пространства над Европой, в том числе и Великобританией. Она также дополнит первую РЛС в Мордовии.
Военные уточнили, что «Контейнер» обеспечивает «видимость» более трех тысяч километров.
Ранее новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии.