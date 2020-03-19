Новейшая радиолокационная станция появится под Калининградом

По информации «Царьграда», установка позволит мониторить обстановку всего воздушного пространства над Европой, в том числе и Великобританией. Она также дополнит первую РЛС в Мордовии.

Военные уточнили, что «Контейнер» обеспечивает «видимость» более трех тысяч километров.

Ранее новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии.