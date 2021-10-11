Новая волна спама охватила почту GMail в России

Пользователи почтовых сервисов GMail столкнулись с новым типом спама. В электронные ящики приходят письма с вложениями, открыв которые можно нарушить безопасность устройства, сообщила платформа TJ.

Подозрительные письма стали поступать в почтовые ящики русскоязычных пользователей GMail с конца сентября 2021 года. Такие письма, как правило, не содержат ни темы, ни описания, зато внутри них прикреплены файлы формата html. Зачастую они носят провоцирующие на нажатие названия вроде «последнее предупреждение», «начать зарабатывать», «по секрету» и другие подобные. Открыв такой файл, пользователи могут потерять конфиденциальные данные.

Новую спам-рассылку не останавливают даже специальные фильтры. Некоторым адресатам рассылка приходит несколько раз в день. Нечто подобное уже случалось в 2017 году — тогда на почту Gmail приходили замаскированные под стиль Google документы. При их открытии пользователи теряли все свои данные. Позже цифровому гиганту удалось решить проблему, запустив новые функции по защите от мошенников.

С конца сентября неизвестные рассылают на корпоративные электронные адреса письма, замаскированные под Федеральную налоговую службу. В них просят предоставить личные документы. Представители ФНС рассказали, что не имеют отношения к таким рассылкам.